سجل سعر الدولار اليوم وفق تعديل البنك المركزي نحو 18.28 جنيه، ليس هذا فحسب وإنما قررالمركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ما أدى إلى كثرة البحث عن سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية اليوم في البنوك المختلفة.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في آخر تحديث له.

سعر الدولار فى بنك مصر

كما جاء سعر الدولار في بنك مصر 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، اليوم الاثنين 21 مارس.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.20 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية سعر 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع اليوم الاثنين.

سعر العملات الأجنبية

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 20.01 للشراء، و20.20 للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 20.14 للشراء، و20.20 للبيع، وسجل اليورو في بنك قناة السوس 20.36 للشراء و20.22 للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.82 للشراء و24.08 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 23.82 للشراء و24.05 للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 23.85 للشراء و24.07 للبيع.