 رامي رضوان: 68 عاما من بطولات جهاز المخابرات العامة المصرية  

قال الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC» إن اليوم يوافق مرور 68 سنة على تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية ليكون عينا للدولة المصرية في درء المخاطر عن مصر وحماية أمنها ومواطنيها.

وأوضح «رضوان» أن جهاز المخابرات العامة المصرية تأسس في 22 مارس عام 1954، ويعمل رجاله ليلا نهارا في صمت من أجل حماية الوطن والمواطن، لافتا إلى أن شعار جهاز المخابرات عبارة عن عين حورس التي تدل على اليقظة المستمرة على مدار الساعة، وأسفلها نسر قوي يمثل الجهاز ينقض على الأفعى التي تمثل الأخطار التي تواجه مصر.

21 رئيسا لجهاز المخابرات العامة منذ تأسيسه

وأشار «رضوان» إلى أن المخابرات العامة قامت بدور كبير على مدار التاريخ في كشف المخططات التى حاولت النيل من استقلال الوطن، لافتا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أوكل مهمة تأسيس الجهاز إلى زكريا محي الدين، الذي تولى رئاسة الجهاز منذ تأسيسه لمدة 3 سنوات، وقد تولى رئاسة الجهاز منذ تأسيسه 21 رئيسا وصولا لتولى اللواء عباس كامل رئاسة الجهاز منذ عام 2018 وحتى الآن.

بطولات المخابرات العامة المصرية

وأكد «رضوان» أن جهاز المخابرات العامة المصرية قدم العديد من البطولات والتضحيات على مدار تاريخه، وتجسد بعضها في أعمال فنية مثل: «دموع في عيون وقحة، الثعلب، إعدام ميت، هجمة مرتدة، العائدون»، لافتا إلى أن هناك العديد من البطولات التى لا يفصح عنها، مؤكدا أهمية دور المخابرات العامة في ظل التكنولوجيا الرقمية والتطورات التي تشهدها الدول.