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إصابة المخرج علي عبدالخالق بـ كورونا للمرة الثانية: «الفيروس حبني»

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ياسمين محمود
04:03 ص | الأربعاء 23 مارس 2022
علي عبدالخالق

علي عبدالخالق

أعلن المخرج علي عبدالخالق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، إذ كتب قائلا: «يبدو أن كورونا أحبتنى فهى لا تريد أن تفارقني.. لنا الله».

أول إصابة

وكان عبدالخالق، أعلن في 26 فبراير، إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى قائلا: «أصدقائي الأعزاء أصبت بكورونا مع العلم أننا أخذت جرعتي اللقاح وأنا لم أنزل منذ أربعة أشهر خذوا حذركم وربنا الشافي».

ليتم شفاؤه من الفيروس بعد اتباع بروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة، لتحدث له انتكاسة جديدة ويتم بعدها إصابته بالفيروس مرة أخرى.

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