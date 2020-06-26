هل يستطيع محمد رمضان إقناع علي عبدالخالق لإخراج "الإمبراطور"؟

منذ أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لتقديم مسلسل "الإمبراطور" عن قصة الفنان الراحل أحمد زكي، أثار الخبر تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، إلا أن "رمضان" استقر على المؤلف بشير الديك ليكون مؤلفاً للعمل، ولم يستقر على مخرجه.

ويعتبر المخرج علي عبد الخالق، من المخرجين المميزين الذي تعامل معهم الفنان أحمد زكي، حيث قدما الثنائي أكثر من عمل فني منهم "البيضة والحجر"، و"شادر السمك"، و"أربعة في مهمة رسمية".

وتحدث "عبد الخالق" عن الراحل أحمد زكي قائلاً لـ"الوطن"، "كل أعمالى مع أحمد زكى حققت نجاحاً كبيراً، فلقد كان فناناً من مدرسة التقُمص، ويجاهد ذاته بأن يدخل فى الشخصية كما هى موجودة فى السيناريو، والتعامل معه كان بالنسبة لى سهلاً، لأننى علمت مفاتيحه، وكان بالنسبة لى سهل القيادة".

إلا أن المخرج علي عبد الخالق كان قد أعلن اعتزال الفن، وأنه لن يرجع سوى بشروط معينة أهمها قيمة العمل الفني، وتدخل الدولة لإنتاج الأعمال الفنية.

يذكر أن مسلسل "الإمبراطور" الذي يجسد قصة حياة أحمد زكي سيعرض في رمضان 2012 من إنتاج سينرجي ولم يتحدد مخرجه حتى الآن.