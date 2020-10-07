علي عبدالخالق: فيلم "أغنية على الممر" تكلف 19 ألف جنيه

قال المخرج على عبد الخالق، إن حكايات الضباط والجنود هي ما حفزته لعمل فيلم أغنية على الممر، مشيرا إلى أن فيلم "أغنية على الممر" تكلف 19 ألف جنيه وقت إنتاجه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "الحكاية" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "عيد ميلادي يوم 9 يونيو ولكن بعد النكسة مكنتش بحتفل ولا حد بيقول كل سنة وإنت طيب".

وحكى عبدالخالق عن كواليس فيلم "أغنية على الممر" مشيرًا إلى أنه كان يتواجد سيارات إسعاف بجانب دور عرض فيلم أغنية على الممر بسبب حالات الإغماء لتأثر الجمهور، لافتًا إلى أن أجور الفنانين في فيلم "أغنية على الممر" كانت قليلة جدا مقارنة بالوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفنان محمود مرسي حصل على أعلى أجر في فيلم أغنية على الممر وهو 4 آلاف جنيه، كما حصلنا على 15 ألف جنيه من الجيش وقتها.

ولفت عبدالخالق إلى أنه صور عددا من الأفلام الخاصة بحرب أكتوبر على جبهة القتال، أمام مرمي النيران، مشيرا إلى أن أحد القادة نبهه في حالة سقوط قذائف على الجبهة، وقضى ليلة داخل إحدى الدشم وكانت ليلة صعبة للغاية.

وأضاف عبد الخالق، أن "فيلم يوم الكرامة" كان وسط الذخيرة الحية واللواء يحيي صقر أكد لي بأنني وللمرة الأولي نأتي بمدني للتصوير.

وتابع أن الفيلم القصير"رجال وسلاح" حصل على الجائزة الفضية وسط 30 دولة مشاركة في ذلك المهرجان وكان فيلم تسجيلي لمدة 10 دقائق، قائلا:" الفيلم كان صامت فقط وفرحت بالجائزة وقتها".