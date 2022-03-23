بورسعيد تستقبل شهر رمضان بحملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديري الإدارات والمديريات ورؤساء الأحياء.

تكثيف أعمال النظافة في الأحياء

ووجه اللواء عادل الغضبان، خلال بيان صحفي، بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في المساجد والمناطق المحيطة خلال شهر رمضان الكريم، مشددا على رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميداني لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.

حملات مكثفة على الأسواق

وشدد محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، إضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية سواء من ناحية الكمية أو الجودة، وتكثيف الحملات على المجازر، ومحال بيع الطيورالحية، والمطاعم، ومحال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية، والكافتيريات، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بنوعيه التقليدي والغازالطبيعي، وتوافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة ( تجاري – منزلي)، وتشديد الحملات الرقابية علي المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج، طبقا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

كما شدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق بكل حزم مع كل أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.