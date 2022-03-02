«الصحة»: تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في شهر رمضان الكريم

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا تدريجيا لإصابات فيروس كورونا منذ أسبوع مضى بالإضافة إلى انخفاض نسب التردد على مستشفيات العزل الصحي ومستشفيات الفرز والاشتباه، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه مع اقتراب شهر رمضان هناك تخوفات من زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى بسبب عدم التزام بعض المواطنين باتباع التدابير الصحية، خاصة وأن الشهر الكريم به كثير من التحركات والمناسبات والتجمعات العائلية.

صلاة التراويح بالقدرة الاستعابية الكاملة

وطالب المصدر، المواطنين خلال تصريحاته، بضرورة الالتزام باتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، وأهمية الحرص على الحصول على لقاحات كورونا، فضلا عن البعد عن الزحام قدر الإمكان وعدم التكدس، مشيرة إلى أن هذا العام هو العام الثالث على التوالي من جائحة فيروس كورونا، ويأتي فيه شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى قرار وزارة الأوقاف بصلاة التراويح بالقدرة الاستعابية الكاملة «القرار ليس خطأ والأهم الالتزام بارتداء الكمامات والتعايش مع الفيروس».

الوصول لمناعة القطيع

وأكد المصدر على أن الدولة تسعى للوصول إلى مناعة القطيع بتطعيم 70% من المواطنين على نهاية الربع الثاني من العام الجاري، متعجبا من بعض المواطنين وتخوفاتهم من الحصول على اللقاح حتى هذا الوقت، لافتا إلى بعض الشائعات التي تثار حول اللقاح وتعلقة بتأثيره على الإنجاب «شائعات غريبة والمصريين عادتهم كدا مع كل حاجة جديدة وليس الفيروس فقط».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد إعلان وزارة الصحة والسكان أمس خروج 2008 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 415490 حتى اليوم.