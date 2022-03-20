موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022.. وضوابط صلاة التراويح

يبحث الكثيرون عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022، الذي يتميز بروحانيات وطبيعة خاصة عند المسلمين، إذ أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، وينشغل الصائمون بالعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور الهامة التي اعتاد عليها المسلمين، لذا تستعرض «الوطن» موعد رؤية هلال شهر رمضان، وموعد صلاة التراويح.

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022

وحول موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022، فإن الشهر الكريم سينطلق هذا العام مع مطلع شهر أبريل المقبل بعد أيام قليلة، وبحسب التقويم الفلكي فإن غرة شهر رمضان المبارك 1443ستكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2022

أما عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022 رسميًا، سيعلن بعد استطلاع الرؤية، ويكون موعد رؤية هلال شهر رمضان 2022، هو يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريًا الموافق 2 أبريل عام 2022، إذ يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران.

صلاة التراويح في شهر رمضان 2022

وتعد صلاة التراويح من الأمور الهامة بعد معرفة موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2022، التي يبحث عنها مستخدمي الإنترنت ومحركات البحث، والتي تبدأ من ليلة رمضان، وتكون بعد صلاة العشاء في ليلة أول أيام الشهر الفضيل.

جدير بالذكر، أن جائحة كورونا حول العالم والتي بدأت منذ أكثر من عامين، كان وراء استمرار وزارة الأوقاف في فرض مزيد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، ولا سيما أن شهر رمضان من الشهور التي يحدث فيها تجمعات كثيرة، وحرصًا على ذلك قامت وزارة الأوقاف بالتأكيد على ضوابط وإجراءات صلاة التراويح الخمسة، وكان أولها هي مدة الصلاة، وأن تكون صلاة التراويح في رمضان 2022 في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

إجراءات الأوقاف بشأن صلاة التراويح في رمضان 2022

كما شددت وزارة الأوقاف على ضرورة المحافظة على المسافات بين المصلين، والالتزام بعلامات التباعد في المسجد، ولم تسمع الأوقاف أن تكون صلاة التراويح إلا في المساجد التي تقام بها الجمعة، مع إمكانية فتح المصليات الخاصة بالسيدات متى توافرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها، بالإضافة إلى السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن.