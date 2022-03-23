رئيس النواب يشيد بدور «البرلماني الدولي» في القضايا والتحديات العالمية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في بالي بإندونيسيا.

تعااون بين النواب و«البرلماني الدولي»

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، في ضوء أهمية الاتحاد كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، مُشيدا بجهد الاتحاد البرلماني الدولي حيال النظر في القضايا والتحديات العالمية.

دور البرلمان المصري في الاتحاد الدولي

من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الدور الرائد والنشط والتاريخي للبرلمان المصري داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مُؤكدا أهمية وضرورة واستمرارية التنسيق والتعاون بين البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي.