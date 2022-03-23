عاجل.. 240 جنيها زيادة في معاشات نقابة المهندسين والصرف خلال أسبوع

يترقب المهندسون المحالون على المعاش، صرف الزيادة التي وافقت عليها الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، أول أبريل 2022 المقبل أي بعد نحو أسبوع، بدلا من أول يوليو المقبل، وتبلغ الزيادة 240 جنيها، حيث يتقاضى أصحاب المعاشات من المهندسين حاليا 960 جنيه، لتصل قيمة المعاش إلى 1200 جنيه.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

ووافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين والتي عقدت يوم 17 مارس 2022 الجاري على بند زيادة معاشات نقابة المهندسين، والمقدم من أمانة صندوق النقابة والذي تلاه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، على أعضاء الجمعية العمومية ليصل إلى 1200 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

وكان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الجديد، أصدر تعميما بوقف كل القرارات الصادرة بعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022، لكنه أوضح بعد ذلك أن هذا التعميم لا يشمل قرارات الجمعية العمومية والتي من بينها زيادة معاشات نقابة المهندسين.

رفع حد الرعاية الصحية

كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على بند رفع حد الرعاية الصحية والذي كان يقدر بـ 27 ألف جنيه ليصل إلى 30 ألف جنيه، إضافة إلى موافقة الأعضاء الحضور على دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 20 مليون جنيه.

وصرح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لـ«الوطن»، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في أول اجتماع له زيادة سقف الاستفادة من مشروع العلاج ليصل إلى 40 ألف جنيه.

تدريب المهندسين

من ناحية أخرى وقع أمس نقيب المهندسين بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة أكاديمية «ويل بوند» الدولية للتدريب، المهندس شريف صالح، وعميد الأكاديمية الدكتور حسام البرمبلي، حيث جرى الاتفاق على تدريب شباب المهندسين في الأكاديمية مجانا على التعامل مع ألواح الكلايدينج من الألمونيوم التي تستخدم في تغطية الحوائط الحديثة.

وأكد النبراوي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار اهتمامه بملف تدريب وتأهيل شباب المهندسين لمتطلبات سوق العمل، إذ تم الاتفاق على تدريب 500 مهندس سنوياً وبشكل مجاني تماما.

وبحسب بيان عن طارق النبراوي، جاء توقيع البروتوكول بحضور وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات المهندس إبراهيم محلب، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف.