النبراوي: توقيع بروتوكول تعاون لتدريب المهندسين في حضور وزيرة الهجرة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنّه وقع اليوم بروتوكول تعاون مع أكاديمية «ويل بولد» للتدريب، وذلك لتدريب شباب المهندسين بمقر الأكاديمية مجانا، في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل الخريجين وأعضاء النقابة لسوق العمل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تدريب 500 مهندس بشكل سنوي ومجاني.

تدريب المهندسين

وأوضح المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ توقيع بروتوكول تدريب المهندسين جاء تزامنا مع افتتاح الأكاديمية اليوم بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، والمهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى ممثل لوزير الإنتاج الحربي.

مشروع علاج المهندسين وأسرهم

وأضاف «النبراوي»، أنه يدرس حاليا إصدار قرار برفع سقف حد الاستفادة من مشروع العلاج ليصل إلى 40 ألف جنيه سنويا، وفي انتظار عرض القرار على المجلس في أول اجتماع له عقب انتخابات نقابة المهندسين 2022، موضحا أن هذا الاجتماع قد ينعقد نهاية الأسبوع المقبل.

زيادة معاشات المهندسين

وأكد نقيب المهندسين أيضا أن التعميم الذي أصدره بوقف العمل بجميع القرارات التي صدرت بعد إعلان النتائج وعدم تنفيذ أي قرار دون تأشيرة تنفيذية من النقيب العام، نظرا لانتهاء صلاحية المجلس السابق وهيئة المكتب ولحين انعقاد المجلس المنتخب وتشكيل هيئة المكتب، لا يشمل قرارات الجمعية العمومية، وبينها قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين لـ1200 جنيه بدءا من أبريل المقبل، والذي وافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة.