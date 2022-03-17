«ضاحي» يهنئ «النبراوي».. ويستعرض جهود مجلس المهندسين المنتهية ولايته

ألقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، كلمة خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين لعام 2021، والتي عقدت اليوم الخميس 17 مارس 2022، وبدأها بتهنئة المهندس طارق النبراوي، الفائز بمنصب نقيب المهندسين في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له ولمجلسه القادم التوفيق ومواصلة ما قام به المجلس الحالي.

وأكد «ضاحي»، أن هذا اللقاء لحصر الحقائق بإيجاز وعرض ما تم إنجازه في عدة ملفات خلال تولي المجلس الحالي مسئولية إدارة النقابة، ومن بينها ملف التعليم الهندسي والإجراءات التي اتبعتها النقابة للنهوض بمستوى الخريجين، حيث أن المجلس الحالي توصل مع وزارة التعليم العالي لعدة خطوات تعد الأولى من نوعها في هذا الملف الهام، كان أهمها تحديد الفارق بين القبول بالجامعات الحكومية والتعليم الخاص بألا يزيد على 10%، ووضع قواعد الاختبارات المؤهلة، وكذلك وقف تراخيص بناء المعاهد الهندسية الخاصة، وتقييم وضع المعاهد المتواجدة حاليًا.

عمومية المهندسين

وعن مزاولة المهنة وتنظيم العمل وحرص الدولة على أهمية دور النقابة أكد «ضاحي»، بحسب بيان عن النقابة، أنه تم إعداد لائحة مزاولة المهنة بما يحقق أداءً متميزًا للمهندسين، لضمان حقوقهم وتحقيق أخلاقيات المهنة، واسترداد دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، حيث تم مشاركة النقابة في وضع الاشتراطات البنائية التي تهدف لضبط حركة العمران، وكذلك عقد عدة اجتماعات بين النقابة ووزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والإسكان بخصوص الاشتراطات البنائية الجديدة.

استثمار أموال المعاشات

وفيما يخص استثمارات أموال المعاشات بالنقابة، أشار المهندس هاني ضاحي إلى أن المجلس الحالي استطاع المحافظة على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% في شركة المهندس «يوتن»، بعد أن كادت تصل إلى 2.25% نتيجة عدم سداد حصة النقابة في الفترة السابقة في زيادة رأس المال، وتم إلزام الشركة بسداد توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات والتي لم تحدث منذ سنوات، واستخدمت في سداد حصة النقابة في رأس المال.

وأشار إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الرابع على التوالي، حيث حقق عام 2018 فائضًا قدره 178 مليون جنيه، وفي عام 2019 حقق فائضًا قدره 365 مليون جنيه، في حين حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه.

وأوضح، أن المجلس أنهى عام 2021 بفائض تاريخي تخطى المليار جنيه، وذلك نتيجة جهود مستمرة لضبط الأداء المالي وضبط الإنفاق وزيادة الموارد والاستثمار لصالح صندوق المعاشات.

مستشفى المهندسين

وتطرق «ضاحي» إلى ملف مستشفى بدر، موضحًا أنه تم تخصيص الأرض عام 2015 أثناء تولي المجلس السابق، وتم وضع حجر الأساس آنذاك، ولم يتم استثماره حتى تولى المجلس الحالي عام 2018 ، وتم عمل دراسة جدوى اقتصادية وفنية لإنشاء المستشفى، وبناءً عليه تم إنهاء كافة الإجراءات من إصدار الرخصة ودعوة المستثمرين من مقاولي التنفيذ والهيئة الاستشارية وفق انتظار التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أنه تم زيادة حصة صندوق المعاشات في رأس مال شركة المهندس للتأمين، لتصل إلى 33.2% بدلًا من 26.38%، ما يزيد العائد على صندوق المعاشات.

وأوضح المهندس هاني ضاحي على أن النقابة نجحت في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم كافة المستندات بأحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت، وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.

وأشار «ضاحي» في كلمته إلى دور النقابة الخارجي، حيث فازت برئاسة مجموعة شمال أفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية، وكذلك لجنة المشروعات باتحاد حوض البحر المتوسط، إضافة إلى دعم المهندسين المتميزين من مصر في المحافل الدولية، لافتًا إلى اختيار إحدى المهندسات بالمجلس الأعلى للنقابة لتكون ضمن أفضل 4 مهندسات تميزًا على مستوى العالم لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WEFO) بالتنسيق مع اليونسكو، وكذلك اختيار أحد المهندسين ليكون نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد لمجموعة شمال أفريقيا واتحاد المنظمات الهندسية، وكذلك اختيار أحد المهندسين من الجمعية العامة ليكون أمين صندوق لاتحاد المنظمات الأفريقية، وبذلك يتم التأكيد على مكانة وقدرة النقابة وأعضائها وتواصلهم مع المنظمات الهندسية الدولية.

وعن ملف الإسكان، أوضح المهندس هاني ضاحي، أنه تم تسليم مجلس النقابة الحالي ملف الإسكان وبه مشكلات جسيمة، حيث كان مليئًا بالمخالفات الإنشائية، وتم تصحيحها.

وأشار إلى أن المجلس سلّم مشروعات سكنية من بينها مشروعات في السادس من أكتوبر والعبور والتجمع الخامس، إضافة إلى مشروعات أخرى كانت متوقفة وأراض مسحوبة من النقابة بالعمل الجاد استردتها النقابة، وتم إنهاء تنفيذ مشروعات عديدة وتسليم العقود للمهندسين، إضافة إلى دعم النقابات الفرعية في إنشاء وتطوير الأندية بمحافظات بني سويف، والإسماعيلية، والإسكندرية، والمنوفية، والجيزة، وأسيوط، وبورسعيد، وغيرها لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم.

وذكر «ضاحي»، أن المجلس الأعلى كلف أمانة الصندوق بدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولي المجلس الحالي المسؤولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للمهندسين المستحقين للمعاش وزيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلًا من 15% بداية من شهر يناير 2022 طبقًا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة.

وثمن «ضاحي» الدور المجتمعي والوطني الذي يقوم به مجلس النقابة، لافتا إلى أن الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية إنما هو نتاج اتحاد وتضافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة، لتصبح زيادة المعاشات للمهندسين بنسبة 37% خلال فترة المجلس الحالي، وسوف تستمر هذه الزيادة بتصديق الجمعية العمومية الحالية 2021.

وأشار إلى أنه تم تكليف المكتب الفني والمكون من قامات علمية مرموقة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية والنزاهة ليكون الجهة الاستشارية لهيئة المكتب والمجلس الحالي، وبعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلي) للمهندسين معتمدًا على سداد الاشتراكات، وتم الحصول على عدة عروض من شركات التأمين لهذا الغرض جارٍ دراستها، وحرصًا من المجلس واحترامًا لأعضاء الجمعية العمومية سيتم عرض نتائجها على الجميع حين الانتهاء من تقييمها.

منظومة الرعاية الصحية

وانتقل «ضاحي» في كلمته إلى منظومة الرعاية الصحية، حيث تم تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا، للتواصل مع المهندسين في كافة المحافظات وتقديم الدعم اللازم برئاسة المهندس محمود مغاوري الأمين العام السابق رحمه الله، وكان لها أثر إيجابي كبير، وأسفرت عن تقديم دعم مالي لمصابي فيروس كورونا من المهندسين يقدر بـ5 آلاف جنيه كمساهمة إضافية للعلاج، إضافة إلى نجاح النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، وبلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات يتم شحنه سنويًا دون الحاجة للحضور إلى النقابة، مراعاة للمهندسين من كبار السن، ومرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها، وتم تنقية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة، والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي المتميزة لتناسب احتياجات المهندسين وأسرهم، وكذلك رفع حد الاستفادة لمشروع الرعاية الصحية ليصبح 27 ألف جنيه للمهندس وأسرته.

ولفت إلى أن النقابة استطاعت بالتواصل مع وزارة الصحة علاج بعض المهندسين على نفقة الدولة لأمراض مستعصية لا تغطيها الرعاية الصحية بالنقابة.

وعن دور النقابة المهني والوطني، قال المهندس هاني ضاحي إن النقابة العامة استطاعت ومعها النقابات الفرعية استعادة دورها المهني والوطني بالاشتراك مع الحكومة في مناقشة القوانين الخاصة بالاشتراطات البنائية والإسكان والتصالح، والأخذ برأي النقابة في كثير من الأمور المرتبطة، ومن أهمها العقد الثلاثي الذي يحفظ حقوق المهندس، والذي تم إفرازه وإصداره من النقابة على نسخ مؤمنة.

وشدد على أن أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى يعملون بكل جد وإخلاص، ولا يبتغون سوى إعلاء مهنة الهندسة وصالح المهندسين وأسرهم.