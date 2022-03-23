السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات في مركز المنارة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة حرمه انتصار السيسي، إلى مقر احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، التي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.

صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات

والتقط الرئيس السيسي والسيدة حرمه، صورة تذكارية فور وصوله مع الأمهات المثاليات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تكريم الأمهات المثاليات

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفالية، حيث من المقرر أن يكرّم الأمهات المثاليات، فضلا عن 50 ألف جنيه لكل أم مثالية.