أمل رمزي: المرأة حصدت مكاسب ضخمة في عهد السيسي

وجهت الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للسياحة في الحزب، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بالمرأة وحصولها على مكاسب ضخمة حصدتها في عهده، لم تحصل عليها من قبل.

المرأة في عصر الرئيس السيسي وصلت إلى مستوى تاريخي

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لتكريم الأم المثالية، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برعاية وحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأوضحت «رمزي»، أن المرأة في عصر الرئيس السيسي، وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية، وحققت كثيرًا من الإنجازات في ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التي تعيشها حاليًا.

ورحبت بالحضور في حفل تكريم الأمهات المثاليات، قائلة: « يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعًا في هذا الحفل الكريم.. وهذا اليوم الجميل يوم عيد الأم، الأم التي تكبدت من أجلنا الكثير من الآلام.. وسهرت الليالي من أجل راحتنا، الأم التي جعل الله لها مكانًا عليا وأوصانا بها رسولنا الكريم، الأم التي لا نستطيع أن نوفيها حقها بالكلمات».

مسيرة كفاح المرأة مستمرة لتحصل على حق الانتخاب كاملة

وأوضحت «رمزي» أن تطورات تحدث داخل أي مجتمع مرتبطة بالمستوى الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطا وثيقا، بتطور ثقافة ووعى المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد إلى أن مسيرة كفاح المرأة تستمر لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك، الحق في التعليم، وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم، الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة، ومساهمات بفاعلية في بناء مصر، الأم العظيمة التي أنجبت نساء ورجالاً أوفياء وكرامًا.

وأضافت «رمزي» أن المرأة المصرية، أثبتت جيلاً بعد جيل، وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه، وحروبه وتحدياته.