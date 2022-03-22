قرار عاجل من الداخلية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأم: زيارة استثنائية

بمناسبة الإحتفال بعيد الأم وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منحهم زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 22/3/2022 حتى يوم 31/3/2022 مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء .