«كارت الخير».. سلع غذائية مجانية للأولى بالرعاية بقيمة 200 جنيه

«كارت الخير»، آلية جديدة تنفذها مؤسسة « مصر الخير»، لتوزيع السلع الغذائية على الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، من خلال منح الأسر المستحقة الحرية في اختيار وتشكيل السلع بناء على احتياجاتها.

حملة إفطار صائم لشهر رمضان 2022

ويتيح «كارت الخير»، ضمن حملة إفطار صائم لشهر رمضان 2022، ذهاب حامل الكارت لأي فرع مجمع استهلاكي تابع لوزارة التموين، واختيار السلع التي يحتاجها بناء على رغبته بإجمالي مبلغ الكارت.

وأكد علاء فتحي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن «كارت الخير»، الذي نفذته مؤسسة «مصر الخير»، هذا العام يعطي الفرصة للمستفيد في تحديد احتياجاته من السلع واختيارها بقيمة كارت الشراء والمحدد بـ 200 جنيه، منوها إلى أن الكارت يمنح في نفس الوقت الثقة للمستفيد في اختيار ما يحتاجه دون الإحساس بالعوز.

وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين إلى أن المجمعات الاستهلاكية تتيح للمستفيد حامل الكارت اختيار ما يشاء من سلع ولا تتيح مطلقا صرفه في صورة نقود.

توفير حرية اختيار السلع الغذائية للأسر

وتهدف مؤسسة مصر الخير من خلال هذا الكارت، إلى إدخال الفرحة على الأسر المستحقة، لاختيار ما ترغب فيه من سلع بإجمالي مبلغ الكارت من الجمعيات الاستهلاكية القريبة منه والمعلق عليها لافتة «هنا تصرف بونات مؤسسة الخير».

من جانبه أكد أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة «مصر الخير»، أن التعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة، تم من أجل توفير حرية اختيار السلع الغذائية للأسر، مؤكدا أن صرف البونات تتم على جميع مستوى محافظات الجمهورية من المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أن «كارت الخير»، يستطيع المواطن من خلاله صرف العديد من السلع الغذائية بقيمة 200 جنيها، حيث يتيح الكارت اختيار العديد من السلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم وأيضا السلع الرمضانية من الياميش وقمر الدين طبقًا لاختيار كل مواطن مستفيد.