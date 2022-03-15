«صباح الخير يا مصر» يستعرض جهود حملة «طرق الأبواب» بـ6 محافظات «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطعيم مليون مواطن ضمن حملة طرق الأبواب بـ6 محافظات»، إذ أعلنت الحكومة عن تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت من محافظة المنوفية، يوم الثامن من فبراير الماضي.

الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

وتضمن التقرير أن الحملة انطلقت إلى المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، إذ تأتي في إطار حرص الحكومة على الوصول للمواطنين المستهدفين من التطعيم في الأماكن النائية بمحافظات الجمهورية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة لأبناء المجتمع ورفع المناعة المجتمعية.

الفرق الطبية يرافقها 2500 فرقة من التثقيف الصحي

كما يرافق الفرق الطبية 2500 فرقة من التثقيف الصحي تتولى المرور على منازل المواطنين ومواقف الأتوبيسات والأسواق الشعبية والمدارس والمناطق الصناعية والهيئات والمؤسسات؛ للتأكد من موقف تطعيم المواطنين بهذه الأماكن.

التوسع في حملة طرق الأبواب وحملات التوعية

وتسعى الحكومة إلى التوسع في حملة طرق الأبواب وحملات التوعية لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين لإمدادهم بالمعلومات السليمة، والرد على استفساراتهم بشكل لحظي ودقيق لتحقيق التواصل الدائم بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع مناعتهم المجتمعية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.