بروتوكول تعاون بين «مصر للطيران» ومؤسسة مصر الخير» لدعم العمل التنموي 

وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران بهدف دعم العمل التنموي وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوفير حياة أفضل والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ومن منطلق المسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران بالمشاركة فى المبادرات الاجتماعية والتنموية.

خطوة في طريق طويل من التعاون مع جهات مانحة حكومية

جاء ذلك في حضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي، ومحمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير، والشركة القابضة لمصر للطيران، يعد خطوة في طريق طويل من التعاون مع جهات مانحة حكومية من أجل نفع المجتمع وتنميته، فتنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية،

وأضاف «جمعة» أن بروتوكول التعاون بين مصر الخير، ومصر للطيران، يأتي من أجل الخير، قائلًا: «نحن نحب مصر، ونجدها في مصر للطيران التي أنشئت عام ١٩٣٢، ومؤسسة مصر الخير التى تم إنشاؤها عام ٢٠٠٧، مشيرًا إلى أن مصر ستظل عنوانا دائما للخير».

تقديم الإنسان يأتي على البنيان ويظل الخير عنوانًا لعمارة الأرض

وقال إن تقديم الإنسان يأتي على البنيان، ويظل الخير عنوانًا لعمارة الأرض، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تفعيل كل ما يمكن استخدامه لفعل الخير، واستغلال كل فرصة من أجل الخير ولمنفعة الناس.

من جانبه قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعى دائمًا على تأكيد مسؤليتها الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة.

وكان آخرها اشتراك مصر للطيران بمؤتمر الصحة البيئية للطيران الإنساني والمنظم من قبل البرنامج العالمي للأمم المتحدة WFP، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية، ومن ضمنهم منظمة الطيران المدني ICAO التابع للأمم المتحدة.

وأعرب أبوالعينين عن سعادته أن يتزامن توقيع البروتوكول مع مؤسسة مصر الخير فى النصف من شعبان، موجهًا الشكر لمصر الخير على إتاحة الفرصة للمساهمة فى حملة إفطار صائم، معربًا عن أمله أن يؤتى هذا التعـاون ثماره، من أجل توفير حياة أفضل للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمجتمع ككل، وأن تسهم فى توصيل الخير لأهلنا وذوينا فى جميع محافظات مصر التى تحتاج إلى نقل هذه المساعدات جواً عبر الناقل الوطنى مصرللطيران.

وقال الطيارعمرو أبوالعينين، إن مصر للطيران تحرص دائمًا على إبرام البروتوكولات بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات فى مختلف المجالات داخل المجتمع المصرى من منطلق الدور المجتمعي للمساهمة في تطوير مختلف المجالات، وأعرب الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير، التي تهتم بتنمية الإنسان والارتقاء به.

وأشار إلي أن هذا البروتوكول هو تعاون لإسعاد الآخرين، معلنا انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لنقل شحنات الخير لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقال أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إن الشركة لها دور قومي ومجتمعي هام، منذ عقود حيت تتولي نقل المساعدات الطبية أو الغذائية او الإغاثية، مضيفاً أن هذا التعاون هو الأول مع مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بهذا الدور منذ سنوات.

إقامة شراكات تنموية وفتح باب التعاون مع جميع الكيانات داخل مصر

ومن جانبه أعرب محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع كيان وطني ضخم مثل مصر للطيران، مشيرًا إلي أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون والعمل لمؤسسة مصر الخير، التي تسعي دائما لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وربوع مصر وخاصة في المناطق النائية والحدودية.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تعتبر من أكبر الكيانات التنموية في مصر، وتعمل باستمرار على إقامة شراكات تنموية وفتح مزيد من آفاق التعاون مع جميع الكيانات والجهات داخل مصر، لتقديم المزيد من الخدمات للمستحقين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن البروتوكول يتضمن مشاركة مصر للطيران، في السنة العاشرة لحملة إفطار صائم، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم خلال الشهر المبارك، موضحاً أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تقديم ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية، وهي عمر حملة إفطار صائم.

وقال إن حملة إفطار صائم هذا العام تقدم عددًا من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتى تلبي احتياجات الأسر الأولي بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، حيث إنها تتضمن العديد من المحاور منها كرتونة رمضان وكارت الخير، وسند العائلة، والوجبة الساخنة، وزكاة الفطر، وسهم مصارف الزكاة.