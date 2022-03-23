مايا مرسي لـ«السيسي»: لقد رزقنا إنسانيتك.. والأحلام في عهدك أضحت حقيقة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ المصريين يفتخرون أمام العالم، بمساندة القيادة السياسية والإرادة المصرية الواعية والمستنيرة للمرأة المصرية.

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضافت مرسي، خلال كلمتها في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، التي يستضيفها مركز المنارة الدولة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «سلاما على من رأى جدار الوطن يريد أن ينقض فأقامه، ولم يتأخر لحظة، وسلاما على من لم يتنظر شيئا، سلاما على يد تمتد في أيامنا فتجبر وتواسي وتجود».

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، موجّهة حديثها للرئيس السيسي: «لقد رزقنا إنسانيتك، فكل التحية والتقدير لك، كلمتي اليوم شهادة للتاريخ، الآن الأحلام أصبحت حقيقة بعد 72 عاما من المطالبات، نشرف ونفخر أن يكون بيننا اليوم قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات النيابة العامة».

دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية

وأكدت مرسي، أنّ كلمة السر في جميع النجاحات، هي الإرادة السياسية الداعمة التي عززت حصول المرأة على حقوقها الدستورية، وسيذكر التاريخ أنّ سيادتكم من صهر الأبواب الحديدة أمام المرأة المصرية لتتولى جميع المناصب في مصر دون أي تمييز».