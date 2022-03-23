مايا مرسي: ما وصلت له المرأة المصرية حلقة مضيئة ومصدر فخر لها

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس يعمل بجميع لجانه وفروعه، في تنمية الأسرة، وتوفير حياة كريمة لها، بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق احتياجات المرأة، وتعزيز الخدمات التسويقية لأصحاب الأعمال، والتدقيق المالي والرقمي وتطوير الحرف اليدوية وتأهيل الفتيات، وتعزيز استخدما التكنولوجيا لتمكينها اقتصاديا، متابعة: «نحتفل اليوم باستخراج البطاقة رقم مليون بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية، وجار تنفيذ برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي تستهدف الآباء والأمهات».

برنامج "تحويشة"

وأضافت مرسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه يتم تزويد الفتيات بالمعارف الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لتمكينهن من اختيارات أفضل بحياتهن، مشيرة إلى برنامج «تحويشة»، وهو أول تطبيق رقمي في مصر لمنظومة الادخار والإقراض، والذي جاء كثمرة للتعاون مع البنك المركزي، وهو بديل رقمي جديد لصندوق الادخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّه لأول مرة يتنقل بنك من منزل لآخر لتقديم الخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن تقديم التوعية اللازمة للتغيير في المجتمع، من خلال الفن والدراما وطرق الأبواب والإعلام.

تشريعات لحماية المرأة

وأكدت "مرسي" أنّ العام 2021 شهد إدخال قوانين وتشريعات لحماية المرأة، ورفع القيود المفروضة على قدرتها على العمل ليلا وفي قطاعات بعينها، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك، ولأول مرة يصدر قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما عمل المجلس القومي على إطلاق أول نظام إحالة وطني لجميع أعمال العنف ضد المرأة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنّ ما وصلت له المرأة المصرية هو مصدر فخر لها وللدولة، وحلقة مضيئة في سماء جمهوريتنا الجديدة، موضحة أنّ مصر تعمل على إطلاق مركز الفكر والامتياز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكملت "مرسي"، موجّهة حديثها للرئيس السيسي: «سيادة الرئيس، عاهدت ووفيت ودافعت وانتصرت لحقوق المرأة المصرية، حتى أصبح ذلك نهجا للجمهورية الجديدة، التي تحترم وتقدم المرأة إيمانا بأنّ تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان».