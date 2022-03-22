محافظ قنا يكرم 20 من الأمهات المثاليات في احتفالية لـ«مستقبل وطن»

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 20 من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها حزب مستقبل وطن في قاعة مجمع الإصلاح الزراعي بنجع حمادي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس الحزب، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة وأسر الأمهات المكرمات.

محافظ قنا: الرئيس منح السيدات امتيازات كثيرة

وقال محافظ قنا إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، فُتحت للمرأة المصرية آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، وذلك عبر منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتي مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية، مثل «مكافحة العنف ضد المرأة» و«مكافحة الختان ومناهضة الزواج المبكر»، لافتا أن أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، واستكمالا لسجل مكتسبات المرأة خلال عصرها الذهبي.

كما وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021 بنسبة بلغت 27%، بالإضافة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020، من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا.

حفل تكريم الأمهات في «مستقبل وطن» بقنا

وأعرب «الداودي» عن سعادته لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء الذي نظمه حزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي امتنانا واعتزازا لكل أم مصرية أفنت حياتها في تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، موضحا أن دور الأم والمرأة يتعاظم في عصرنا الحالي مع المخاطر والتحديات التي تحيط بشبابنا ودورها في التوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء، وتعريفهم بالمنهج الصحيح بعيدا عن الانحراف أو التطرف، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل.

محافظ قنا: المرأة نصف المجتمع

وأردف أن «احتفالية تكريم الأم المثالية وأمهات الشهداء على مدى السنوات الماضية، يعد بمثابة تقليدا عزيزا على الجميع، وتذخر محافظة قنا بالعديد من النماذج النسائية المشرفة التي تعد الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع والوطن، فهي نصف المجتمع والمسئولة عن تربية وتنشئة النصف الآخر».

ووجهت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، الشكر لمحافظ قنا على دعمه الدائم واهتمامه بكافة القضايا التي تهم المرأة القنائية، لافتة أنه تم تكريم 3 أمهات وأم شهيد في كل مركز من مراكز شمال المحافظة «أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا الوقف»، وذلك تقديرا وعرفانا لهن.

المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها

وأكدت أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه بالمرأة المصرية، ومنحها الدعم اللا محدود وإطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بالمرأة المصرية في مختلف الجوانب، سواء الصحية والاجتماعية أو الاقتصادية، بجانب توليها العديد من المناصب والحقائب الوزارية الهامة في كل مؤسسات الدولة.

وفى نهاية الاحتفال كرم محافظ قنا وقيادات حزب مستقبل وطن 20 من الامهات المثاليات وامهات الشهداء بمدن ومراكز شمال المحافظة من خلال منحهن شهادات التقدير والهدايا العينية.