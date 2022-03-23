كل ما تريد معرفته عن تطبيق «تحويشة» الجديد للسيدات: هيريحك من الجمعيات

في إطار سياسة الشمول المالي والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أُعلن خلال ااحتفالية المرأة المصرية اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق تطبيق «تحويشة» لسيدات وفتيات القرى المختلفة في جميع محافظات مصر، وذلك من أجل مساعدتهم في الادخار والاستفادة من عدة مميزات يقدمها التطبيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، كيفية استخدام تطبيق «تحويشة» وأبرز ما يقدمه لسيدات القرى المختلفة، وفقًا لما تمّ الإعلان عنه في المؤتمر الذي انطلق منذ قليل بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

مميزات تطبيق «تحويشة»

يوفر تطبيق تحويشة برامج وأدوات رقمية للمرأة المصرية، ليكون بديلًا رقميًا للادخار.

وجرى إطلاق تطبيق «تحويشة» من قبل المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، إذ أن البنك الزراعي هو الوكيل المصرفي لهم في ذلك، لخدمة السيدات.

كيفية تشغيل تطبيق «تحويشة»

هذا التطبيق عبارة عن حساب بنكي مشترك لكل مجموعة من السيدات ويرتبط بتطبيق على الموبايل وكارت ميزة للدفع الإلكتروني.

كما أن تطبيق «تحويشة» هو بديل رقمي لما كان يتمّ في السابق من جمعيات أو «حصالة» بين سيدات القرى، ومن خلاله يمكن الادخار والاقتراض بأمان وكل سهولة.

يتمّ تنزيل التطبيق عن طريق متجر «جوجل بلاي»، ثم يتمّ تسجيل البيانات عبر المسح الإلكتروني للبطاقة الشخصية، وبذلك التطبيق سيساعد السيدات في رفع بياناتهم وإصدار كارت ميزة لكل واحدة منهنّ وبعدها يتم تفعيل حساب مشترك للمجموعة مرتبط بـ3 أساور إلكترونية تكون في حوزة المسؤولين عن الجمعية.

ويتمّ إطلاق المجموعة في دورة مدتها 52 أسبوعًا، وفي نهاية كل دورة توزع على السيدات أموالهم التي وضعوها مع الأرباح والمبالغ التي تمّ تحصيها من غرامات التأخير والرسوم الإدارية على القروض وفائدة البنك السنوية.

ويعمل تطبيق «تحويشة» على ترشيد استهلاك السيدات وتحديد احتياجاتهنّ ومساعدتهنّ على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها.