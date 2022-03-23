الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان «حياة»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة وقرينته انتصار السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج المجلس القومي للمرأة بعنوان «حياة»، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وكان الفنان أحمد فؤاد سليم هو صاحب التعليق الصوتي، وتخلل الفيلم بعض كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أشاد فيها بالمرأة المصرية، إذ قال: «التاريخ سيقف كثيرًا أمام دور المرأة ويقدره».

مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات

وتناول الفيلم مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، إذ ساعدت فتاة والدتها على استخراج شهادة قيد بعدما كانت وفاتها مثبتة رسميًا نتيجة لوفاة شقيقتها التي كانت تحمل الاسم نفسه.

وقالت السيدة خلال الفيلم التسجيلي: «قابلتني صعوبات كثيرة، وكلما اتجهت إلى جهة حكومية لا تساعدني، حتى اهتم المجلس القومي للمرأة وتواصل مع الأحوال المدنية، واستطعت استخراج قيد ميلاد بعدما قضيت 48 سنة بلا وجود».

مشروع الاقتصاد البيئي

كما تطرق الفيلم التسجيلي أيضًا إلى مشروع الاقتصاد البيئي، إذ روت إحدى المستفيدات تجربتها قائلة: «حضرت ندوة ولقيت ناس بتتكلم كلام حلو، وكنت عاوزة أي حاجة تزود الدخل، وبالفعل حصلنا منهم على ماكينة، وكنت فرحانة جدا إن الناس حصلت على بضاعتي وبقى معايا فلوس».

واستعرض الفيلم أهمية برنامج الشمول المالي للدولة وأن تكون أموال المواطنات موجودة في بنوك الدولة المصرية حفاظًا عليها وتحقيقا للشمول المالي.