التخطيط تعلن عن جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة تعمل على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة حياة نحو 34 مليون سيدة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتعزيز جهود تحسين وضع المرأة وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، كما أكدت أنّ احتفال مصر بالمرأة أصبح طوال العام وليس في شهر مارس فقط، فالمرأة تمثل قلب الوطن النابض.

برامج لاستثمار جهود المرأة المصرية

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ جهود الدولة المصرية لم تتوقف عند ذلك، بل نفذت حزمة كبيرة من البرامج لاستثمار جهود المرأة المصرية، وجرى تدريب أكثر من 4000 سيدة من 12 محافظة ببرنامج القيادات النسائية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة ميزوري الأمريكية لتغطية جميع المحافظات، وأكثر من 7000 سيدة جرى تدريبها ببرامج متنوعة من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة.

وتابعت أنّه من خلال المساهمة في تعزيز توجه الدولة لتنمية التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، جرى تدريب أكثر من 380 سيدة قيادية من 45 دولة أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإعداد وإطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة للقيادة بالتعاون والشراكة بين وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنّ تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، أحد التحديات لزيادة فرص تمكين المرأة ولإمكانية مشاركتها بوظائف المستقبل، وتكثف الدولة جهودها لتنفيذ برامج التدريب للسيدات بمجالات التكنولوجيا والرقمنة، من خلال مبادرة المستقبل الرقمي، التي تستهدف السيدات بالجهات الحكومية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وشرحت السعيد، أنّ نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة بلغت نحو 30% من إجمالي الفائزين، كما أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، لافتة إلى أنّ عمل العنصر النسائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، قرار تاريخي، فضلا عن تعيين 98 قاضية جديدة بمجلس الدولة، وشاهدنا تولي امرأة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وهي السيدة مشيرة خطاب، وكل ذلك نتج عنه تحسن ترتيب مصر في جميع المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة.

ولفتت إلى تحسن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة، وفي مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2021، حيث تحسّنت ترتيب مصر 55 درجة، لتحل في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 عام 2014، كما ارتفعت نسبة السيدات ممن لديهم حسابات بنكية لـ16 مليون سيدة، بزيادة 163% بين عامي 2016 و2021.