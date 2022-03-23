تهانينا أنت مؤهل لربح سيارة مرسيدس.. رسالة مزيفة على فيسبوك وخبير يحذر

«تهانينا.. أنت مؤهل للحصول على سيارة مرسيدس»، رسالة متداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، مرفق بها لينك للدخول للموقع والسحب وربح سيارة مرسيدس.

خبير الاتصالات والاعلام الرقمي محمد الحارثي، حذّر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في فخ هذه المنشورات، موضحا أن الهدف منها، هو جمع بيانات المستخدمين بطريقة غير مشروعة لاستخدامها في ابتزاز المستخدم، بعد سرقة بياناته، أو استخدمها كوسيلة للدعاية لمنتجات سيئة أو غيرها بعد أن يتم جمع كافة البيانات.

مدخل لكل بياناتك على التليفون لسرقتها

وأضاف «الحارثي»، في تصريحات لـ«الوطن»: «بحذر المستخدمين من النوعية دي من المسابقات.. دي مدخل لكل بياناتك على التليفون علشان يتم سرقتها وابتزازك بعد كده.. بلاش تدوس على اللينك لأنك بتسلم بياناتك بنفسك للقراصنة والمستغلين».

وتابع أن هذه الرسالة منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصا فيس بوك، وتضم عبارات «تهانينا لك.. أنت مؤهل لدخول الاختبار.. لمعرفة إن كنت مؤهل للحصول على سيارة مرسيدس كل ما عليك فعله هو إكمال الاختبار من هنا»، ثم يتم توجيه المستخدم للضغط على لينك، وبعدها يتم عمل مينشن لعدد كبير جدا من المستخدمين.

بمجرد الضغط على اللينك يتم سحب كافة البيانات

وأشار «الحارثى»، إلى أنه بمجرد الضغط على هذا اللينك يتم سحب كافة البيانات الخاصة بالمستخدم والموجودة على هاتفه المحمول، مشيرا إلى أن هذه البيانات قد تكون بيانات مالية وصور خاصة وغيرها، لذلك يجب عدم الانسياق وراء هذه المسابقات الوهمية.

وطالب المستخدمين بالإبلاغ عن هذه الصفحات المزيفة، خصوصا أنها صفحات غير حقيقية، والإبلاغ عنها لإدارة فيس بوك يساعد في غلقها والحد منها لحماية المستخدمين من الوقوع فى فخ النصب والاحتيال.