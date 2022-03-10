يجب تشغيله قبل 24 مارس.. ماذا تعرف عن «فيس بوك بروتيكت»؟

أخطرت شركة «ميتا» - فيس بوك - سابقا، المستخدمين، بتشغيل برنامج Facebook Protect، قبل 24 مارس 2022، مؤكدة في رسالة إلى مستخدمي فيس بوك، أنّه لن يتم الوصول للحسابات الخاصة على فيس بوك قبل تشغيله.

وذكرت شركة ميتا، أنّ الأشخاص المؤهلون للاستفادة من برنامج Facebook Protect، سيتمكنون من رؤية المطالبات على فيس بوك، للتعرف على البرنامج والتسجيل، وإذا لم تكن مؤهلا للاستفادة من برنامج Facebook Protect لكنك تريد المساعدة على تحسين أمان حسابك، فيمكنك التعرف على كيفية تشغيل المصادقة الثنائية.

ميزة المصادقة الثنائية

وباستخدام ميزة المصادقة الثنائية، يمكنك إضافة وسائل حماية أمنية إضافية إلى حسابك عن طريق تسجيل الدخول باستخدام مفتاح أمان، أو رموز تسجيل الدخول من تطبيق المصادقة الخارجي، أو الحصول على الرموز عبر الرسائل النصية SMS التي يتم إرسالها إلى هاتفك المحمول.

ما المقصود ببرنامج Facebook Protect

وقد تحتاج الحسابات التي تواجه مخاطر متزايدة إلى حماية إضافية، ولهذا السبب أنشأت ميتا برنامج Facebook Protect، ما يساعد الحسابات المستهدفة على اعتماد حماية أقوى لأمان الحساب من خلال تبسيط ميزات الأمان مثل المصادقة الثنائية، كما يوفر وسائل إضافية للحماية الأمنية لحسابات وصفحات الأشخاص، بما في ذلك التحقق من تهديدات القرصنة المحتملة.

التحقق من رسالة بشأن Facebook Protect حقيقية

وإذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني بشأن Facebook Protect، يمكنك التأكد إذا كانت شركة «ميتا» أرسلت إليك بالفعل، عن طريق التحقق من أنّها واردة من security@facebookmail.com، لن يطلب منك فيس بوك مطلقًا كلمة السر الخاصة بك في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة.

كيف يمكنك تشغيل برنامج Facebook Protect

حتى تتمكن من تشغيل برنامج Facebook Protect، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- انقر على account في الزاوية العلوية اليسرى من فيس بوك.

- انقر على الإعدادات والخصوصية، ثم انقر على الإعدادات.

- انقر على الأمان وتسجيل الدخول.

- ضمن Facebook Protect، انقر على بدء الاستخدام.

- في شاشة الترحيب، انقر على التالي.

- في الشاشة التي تتضمن مزايا برنامج Facebook Protect، انقر على التالي.

بعدها ستتم عملية مسح ضوئي لحسابك للتأكد من عدم وجود ثغرات محتملة، وعرض اقتراحات بشأن الأمور التي يجب إصلاحها عند تشغيل برنامج Facebook Protect، وتتضمن الاقتراحات الشائعة حول هذه الأمور اختيار كلمة سر أقوى أو تمكين المصادقة الثنائية، انقر على إصلاح الآن واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء تسجيل الدخول إلى Facebook Protect.