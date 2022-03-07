«أحمد سعد» يروج لأغنيته الجديدة على «فيس بوك» بعد نجاح «بنادي عليكي»

حرص المطرب أحمد سعد، على الترويج لأغنيته الجديدة، على صحفته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره البوستر الرسمي للأغنية معلقا عليه: «قريبا تالت أغاني ألبوم وسع وسع إنتاج مزيكا عليكي عيون».

وكان أحمد سعد نشر قبل يومين الأغنية الثانية من ألبومه الجديد بعنوان «بنادي عليك»، وحققت ما يقارب من مليون ونصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي فهد.

احتفال أحمد سعد بنجاح بنادي عليك

وأحتفل أحمد سعد عقب طرح الأغنية بساعات، وذلك لتحقيقها نجاح ملحوظ، حيث نشر علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا:«‏ كليب بنادي عليك ترند مصر وجميع الدول العربية في أول 24 ساعة شكرا جمهوري الحبيب».

نجاح أغنية عليكي عيون

وحققت الأغنية الاولي «عليكي عيون»، نجاحا ملحوظا وتفاعل معها رواد السوشيال الميديا، وقاموا بإعادة نشرها، وحققت 13 مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات محمد شافعي.