DMC تنتج الفيلم الوثائقي «إيڤرجيڤن.. ستة أيام هزت العالم»: نكتب التاريخ لأجيال قادمة

أعلنت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج أحدث أعمالها، وهو الفيلم الوثائقي "إيڤرجيڤن.. ستة أيام هزت العالم"، الذي يرصد لحظة بلحظة حادث جنوح سفينة إيفرجيفن في المجرى الملاحي لقناة السويس، في الثالث والعشرين من مارس 2021، مروراً بإدارة الأزمة على مدار ستة أيام، ووصولاً إلى النجاح في تعويم السفينة العملاقة.

ويجيب الفيلم الوثائقي على عدة تساؤلات هامة في شهادات تروى لأول مرة حول: ما الذي طرأ على العالم عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة؟ خلف جدران هيئة قناة السويس، ماذا حدث فور وقوع الكارثة؟ كيف قُوبلت صورة الحفار الصغير؟ هل توقع العالم نجاح عملية القطر والتكريك؟ بالأرقام والرسوم، خبراء ومتخصصون من مصر والعالم يحللون ما جرى بالأوقات العصيبة؟ لماذا انتظر المصريون موعد الجزر الثاني؟ متى حبست عشر قاطرات أنفاسها؟ كيف عاش العاملون لحظة التحريك؟ فضلًا عن إدارة هيئة القناة تكدس ما بعد التعويم، وتكلل النجاح بالتحكيم.

ويرصد الفيلم خلية إدارة الأزمة، وسيناريوهات تعويم السفينة من اللحظة الأولى، وشهادات كافة العاملين في هيئة قناة السويس، كما يظهر في الفيلم عدد من الضيوف الأجانب المتخصصين في الملاحة والتجارة الدولية، من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، والذين يرصدون كيف تأثر العالم بالحادث في هذا التوقيت، وكيف تابعوا تفاصيله من الجنوح إلى التعويم.

أحمد الدريني: شاغلنا الأكبر في وحدة الأفلام الوثائقية إتاحة فرصة موضوعية للأجيال القادمة لفهم الأحداث

وقال أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية: «وثقنا في وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة ملحمة تعويم الجانحة إيڤرجيڤن، والذي يذاع في الذكرى الأولى للحادث العالمي الضخم»، وأضاف أن «هذا هو تاريخ مصر الذي لا تستقيم الأمور إلا بتوثيقه وإتاحة شهاداته للأجيال، وهذا هو جهدنا الجهيد وشاغلنا الأكبر في وحدة الأفلام الوثائقية أن تُتاح للأجيال فرصة موضوعية قدر الإمكان لفهم ماجرى وما يجري».

شريف سعيد: انتجنا فيلم «إيفرجيفن» حتى لا تضيع تفاصيل ملحمة خاضها المصريون

وقال شريف سعيد، المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية، في إجابته على سؤال «لماذا أنتجت وحدة الأفلام الوثائقية الفيلم الوثائقي إيڤرجيڤن»، قائلاً: «حتى لا تسقط الحكاية التي جرت أحداثها قبل عام من الآن، ولا تنصهر وسط الصخب تفاصيل الملحمة التي خاضها المصريون لإنقاذ الشريان الرئيس لتجارة الكوكب وتعويم الناقلة الجانحة، وحتى لا ينسى أحدٌ أن مجرد المرور الآمن للسفن وباعتيادية يومية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، هو نعمة كبرى لهذا العالم، وحتى نؤرق كل أعداء هذا البلد في الداخل والخارج ونذكرهم بسواد قلوبهم حين شمتوا في مصر، ساخرين من شكل الحفار الصغير جوار الجانحة العملاقة، داعين إلى العودة للالتفاف من حول رأس الرجاء الصالح تصفية لضغائنهم تجاه هذا الوطن، في وقت كان مهندسو وعمال القناة ولستة أيام بلا نوم، يكافحون تحريكًا للجبل الجانح».

الفيلم الوثائقي «إيڤرجيڤن.. ستة أيام هزت العالم»، من إخراج: هاني سمير، إعداد الحسين يحيى وإمام أحمد، كتابة رضوان آدم، مدير تصوير بيشوي عاطف، تصوير عمرو المصري، إنتاج خارجي حسن الإبراشي وأحمد عمارة، مونتاج أحمد البرلسي، تلوين محمد عبد الهادي، جرافيكس أحمد حسين، منتج فني هاجر محمد.

ويأتي ضمن العمل سلسلة الأفلام الوثائقية التي تنتجها شبكة قنوات DMC تحت إشراف الدكتور محمود مسلم رئيس شبكة قنوات DMC، ومحمود التوني نائب رئيس الشبكة.