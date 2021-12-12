السفينة إيفرجيفن تعبر قناة السويس لأوروبا.. مرت من مكان جنوحها بأمان «فيديو»

دخلت السفينة البنمية ايفرجيفن، منذ قليل، المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، خلال رحلتها القادمة ضمن قافلة الجنوب من السويس متجهة إلى بورسعيد، ومنها إلى أوربا.

وعبرت السفينة ايفرجيفن من مكان الجنوح الذي تعرضت له في نهاية شهر مارس الماضي، بأمان ونجاح دون أي مشاكل، وسط متابعة من غرف المراقبة والملاحة في هيئة قناة السويس.

قاطرتان لمصاحبة السفينة ايفرجيفن في قناة السويس

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرتين مساعد 1 ومساعد 2، لمصاحبة السفينة ايفرجيفن خلال رحلة عبورها في قناة السويس، اليوم الأحد، بدء من السويس حتى بورسعيد.

وقالت مصادر ملاحية مسؤولة في هيئة قناة السويس، إن القاطرتين تصاحبان السفينة ايفرجيفن ضمن البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في عبور سفن الحاويات الضخمة.

وتابعت المصادر «دفعت هيئة قناة السويس أيضاً بطاقم مرشدين من كبار مرشدي هيئة قناة السويس، للتواجد على السفينة خلال رحلة عبورها من السويس إلى بورسعيد» لإكمال رحلتها إلى أوروبا.

دخول السفينة ايفرجيفن لقناة السويس فجر اليوم

ودخلت السفينة ايفر جيفن إلى المجرى الملاحي لقناة السويس مع أول ضوء لنهار اليوم الأحد، بعد وصولها في تمام العاشرة مساء أمس إلى غاطس مدينة السويس قرب المجرى الملاحي.

ورصدت الأقمار الصناعية السفينة في العاشرة والنصف صباحاً، قاطعة ثلث المسافة ووصولها إلى مدخل قناة السويس الجديدة في منطقة الدفرسوار.

ومن المفترض أن تصل السفينة إلي غاطس بورسعيد خلال ساعات قليلة، لتكمل رحلتها متجهة إلى اوربا عبر البحر المتوسط لتعود مرة أخرى خلال شهرين إلى شرق آسيا عبر قناة السويس.