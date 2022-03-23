دعوى قضائية عاجلة لبطلان عمومية نادي الصيد 

أقام المحامي أشرف نبيه، وكيلا عن ثبات محمد عثمان، أحد أعضاء النادي، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادي الصيد السلبي، بالامتناع عن إدراج اسمه وجميع أعضاء فرع القطامية، بكشوف الناخبين، من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 12-11-2021.

طلب ببطلان اجتماع الجمعية العمومية

طالب المحامي، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة السلبي، بالامتناع عن إصدار القرار ببطلان اجتماع الجمعة العمومية لنادي الصيد المنعقد بتاريخ 12-11-2021، قرار المجلس القومي للرياضة رقم 929 لسنة 2013، فيما تضمنته من حرمان عضو فرع النادي من حضور اجتماع الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي وما ترتب عليها من آثار.

وطالب في الموضوع، بإلغاء قرار مجلس ادارة نادي الصيد السلبي بالامتناع عن إدراج اسمه وجميع اعضاء فرع القطامية، بكشوف الناخبين من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها، وما ترتب عليه من آثار أخصها بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي، لعدم تمثيله لكامل أعضاء النادي بكل الفروع.