عاجل.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لقائدي حرب أكتوبر.. «فيديو»

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبدرب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، الذين وافتهما المنية صباح اليوم، بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر.

وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

الرئيس يقدم العزاء لأسرتي الفقيدين

وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا اسميهما بأحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة، ليكونا خير مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم العزاء لأسرتي الفقيدين الراحلين.