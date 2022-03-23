رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل .. القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق فخري عبدالمنعم خليل

كتب:

محمد مجدي
12:21 م | الأربعاء 23 مارس 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق فخري عبدالمنعم محمد خليل، قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

وفاة اثنين من قادة حرب أكتوبر.. الفريقان عبدرب النبي حافظ وعبدالمنعم خليل

القوات المسلحة توفر سلعا غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة مع قرب رمضان (فيديو)

القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب

والدة بطل القوات المسلحة محمد عبده بعد تكريمها: «استشهد وتصريح الإجازة في جيبه»

الأم المثالية لشهيد من القوات المسلحة: «هدية وكرامات ابني»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.