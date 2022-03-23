عاجل .. القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق فخري عبدالمنعم خليل

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق فخري عبدالمنعم محمد خليل، قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.