البطولة الثالثة في ٢٠٢٢.. علي فرج يتوج ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش المقامة بنادي مدينتي

فاز لاعب وادي دجلة علي فرج ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله بالنادي كريم عبد الجواد بمجموع أشوط (3 مقابل 2) ليحقق "فرج" البطولة الثالثة له في عام 2022 بعدما توج ببطولة أوبتاسيا للإسكواش مطلع الشهر الجاري، وبطولة هيوستن المفتوحة في الولايات المتحدة مطلع العام.

وشهدت المباراة النهائية لبطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، المقامة على نادي مدينتي- إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- حماسًا كبيرًا من اللاعبين لتقديم أداء جيد لتستمر المباراة 75 دقيقة كاملة، نجح علي فرج في حسمها بمجموع 3 أشواط مقابل 2 لكريم عبد الجواد، وسط حضور أكبر عدد من الجماهير تشهدها بطولات الإسكواش.

ونجح نادي مدينتي في تنظيم البطولة على أعلى مستوى، سواء في تيسير دخول الجماهير وإرشادهم لمجمع الإسكواش وكذلك في تنظيم تواجدهم في المدرجات لتشجيع اللاعبين، كما وفروا للاعبين المشاركين بالبطولة ملاعب تدريب على أعلى مستوى لإجراء الإحماء قبل المباريات. وانطلقت بطولة الجمهورية للإسكواش (رجال وسيدات)، بنادي مدينتي الرياضي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- يوم 20 مارس الجاري، بمشاركة 128 لاعب و32 لاعبة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 62.5 ألف جنيه.

ويضم نادي مدينتي الرياضي، أحدث وأكبر مجمع ملاعب إسكواش في مصر مكون من 11 ملعب (10 ملاعب فرعية وملعب رئيسي زجاجي يسع 500 متفرج، ويتميز المجمع بتكامل الخدمات التي يحتاجها لاعبي الإسكواش سواء أحدث وأكبر عدد من ملاعب الإسكواش في مصر، وغرف لتغيير الملابس للاعبين والحكام، وقاعة محاضرات ضخمة لاستقبال المؤتمرات الصحفية، وكذلك "جيم" لتجهيز اللاعبين قبل المباريات بالإضافة إلى مجمع مطاعم ومحلات رياضية لخدمة رواد المجمع والجماهير.

وسبق أن استضاف مجمع ملاعب إسكواش مدينتي بطولات محلية ودولية عدة أبرزها بطولة الجمهورية مرتين، وبطولة الدوري العام، وبطولة مدينتي الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للإسكواش، وأول بطولة محلية للرواد، وحصل المجمع على اشادة دولية من الاتحاد الدولي للإسكواش، لتصميمه وفقًا للمواصفات القياسية لإنجاح أية بطولات محلية أو دولية.