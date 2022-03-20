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برعاية اتحاد الاسكواش .. انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش في نادي مدينتي

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الوطن
04:22 م | الأحد 20 مارس 2022
برعاية اتحاد الاسكواش .. انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش في نادي مدينتي

تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش ، انطلقت صباح اليوم فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي .

ويشارك في بطولة الجمهورية المفتوحة عدد من أبطال العالم ، ففي بطولة السيدات تشارك المصنفة الثانية على العالم نوران جوهر ، والمصنفة الثالثة هانيا الحمامي والمصنفة السابعة سلمى هاني . وفي بطولة الرجال يشارك على فرج بطل العالم ، ومصطفى عسل المصنف رقم 5 على العالم ومروان الشوربجي المصنف رقم 7 على العالم . وتستمر فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش حتى يوم الأربعاء المقبل 23 مارس .

واستضاف نادي مدينتي منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات للإسكواش، في الفترة من 10 إلى 18 مارس الجاري . وأشاد عاصم خليفة ، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، بالتنظيم المثالي للبطولة، مؤكداً على إن مجمع إسكواش مدينتي مواصفاته عالمية، ومؤهل لاستضافة بطولات العالم. وأشار إلى أن البطولة تميزت على المستويين التنظيمي والفني، وهو ما يؤكد على استمرارية مصر في صدارة التصنيف العالمي للعبة.

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