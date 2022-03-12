تماشياً مع مبادرة 100 مليون صحة .. نادي مدينتي يستضيف حملة للتوعية بمرض "الجلوكوما"

استضاف نادي مدينتي الرياضي، التابع لمجموعة طلعت مصطفى ، فعاليات حملة الجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما، للتوعية بالمرض تحت شعار "صحتك في رياضتك"، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لمرض الجلوكوما "المياه الزرقاء"، لتصبح مجموعة طلعت مصطفى أول شركة تطوير عقاري في مصر تستضيف حملة صحية لنشر الوعي المجتمعي بمرض "الجلوكوما" وتشجيع سكان المدينة على فحص العين وقياس ضغط العين ومجال البصر لدى الطبيب المتخصص للتأكد من سلامة العين وخلوها من مرض "الجلوكوما".

وأكد الدكتور مصطفى نصار، أستاذ العيون ورئيس الجمعية المصرية لفحوصات أمراض العيون وسكرتير عام الجمعية المصرية للجلوكوما، أن الهدف من حملة التوعية بمرض الجلوكوما، تعريف المواطنين بالمرض، وكيفية اكتشافه مبكرًا .

ونصح "نصار" بضرورة إجراء الكشف للبالغين فوق سن الـ40 عن ضغط العين دوريًا كل عام، وكذلك وجه بضرورة زيارة الطبيب حال معاناته من أعراض الصداع المستمر وآلام العينين للكشف عن ضغط العين قبل الإصابة بمرض الجلوكوما، مشددًا على ضرورة زيارة الأطباء المختصين في أسرع وقت حال ظهور الأعراض السابقة على المريض.

وأشاد الدكتور مصطفى نصار، بترحيب مجموعة طلعت مصطفى باستضافة نادي مدينتي حملة التوعية بمرض الجلوكوما، وتحملها كافة النفقات لإقامة مهرجان الجري والندوة العلمية، لتقدم خدمة جديدة للأعضاء وهي التوعية ونشر الثقافة الطبية بما يتماشى مع مبادرة الدولة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.