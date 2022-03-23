أماكن سقوط الأمطار غدا بعد تعطيل الدراسة في عدد من المناطق

حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، يشهدها عدد من المناطق المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، ليجري تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية ومطروح، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، إذ يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ إنه من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضا تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على كل الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

ويستمر تساقط الأمطار حتى يوم الجمعة الموافق 25 مارس، لتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

موعد تحسن حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 26 مارس، سيكون هناك تحسن في حالة الطقس، إذ تنعدم فرص تساقط الأمطار، ويكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وتتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.