أماكن سقوط الأمطار غدا.. السواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة الكبرى

تشهد البلاد مؤخرا حالة من اضطراب الطقس، ومع انخفاض درجات الحرارة، تزداد عمليات البحث عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حتى يستعد المواطنون عند الخروج من المنزل سواء للعمل أو لأي سبب، وأعلنت إدارة التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن أماكن سقوط الأمطار غدا تكون في المناطق التالية:

متوقع تساقط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 20%.

وعن أماكن سقوط الامطار غدا، من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء بداية من القاهرة الكبرى وحتى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما على جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 09

بلطيم 17 10

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 18 08

السويس 19 10

العريش 16 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 21 13

طابا 18 11

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 13

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 27 12

أسوان 29 13

إدفو 29 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 27 14

أبو رماد 27 12

حلايب 25 15

رأس حدربة 25 14