حالة الطقس غدا في الأسكندرية بعد قرارا تعطيل الدراسة.. أمطار ورياح

أمطار غزيرة شهدتها كافة الأنحاء في الإسكندرية اليوم، جعلت المحافظة تتخذ قرارا بتعطيل الدراسة غدا، ما جعل المواطنين يبحثون عن حالة الطقس غدا في الإسكندرية، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير حالة الطقس غدا في الإسكندرية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي جاءت كالتالي:

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة من 40 إلى 50% تقريبا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء بنسبة تتراوح من 20 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشرقية، التي تتضمن إسكندرية، وقد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الخميس والجمعة أيضا، ولكن اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 مارس، يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة: 17 08

- الإسكندرية: 15 11

- وادي النطرون: 16 09

- طنطا: 17 08

- شبين الكوم: 17 09

- دمنهور: 16 10