أمن بني سويف يكشف حقيقة اختطاف سيدة في «تاكسي»: مشادة بين عامل وزوجته

تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، من كشف حقيقة ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمقطع فيديو لسيارة أجرة «تاكسي» يسير في شوارع مدينة بني سويف، مرفقًا ببعض التعليقات التي تشير إلى أن هناك إحدى السيدات مختطفة داخل السيارة وتتعرض للاعتداء بالضرب، إذ تبيّن عدم صحة الواقعة، وأن حقيقتها تعود إلى مشادة بين زوج وزوجته أثناء استقلالهما «التاكسي» تطورت لاعتداء الزوج على زوجته قبل أن يتصالحا.

انتشار سريع للفيديو

بدأت الواقعة بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لسيارة أجرة «تاكسي» تسير في مدينة بني سويف، ثم انتشرت الشائعة، وعليه وجه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي برئاسته والإشراف على كشف ملابسات الواقعة.

استخدام القتنيات الحديثة لكشف ملابسات الواقعة

وشكل مدير مباحث بني سويف فريقًا بحثيًا يضم ضباط المباحث والمرور والمساعدات الفنية، وجرى الاستعانة بالتقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة، وتتبع السيارة وخط سيرها من مكان تصوير الفيديو، وتعقب قائدها.

وتبين من التحريات الأولية والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أنه جرى تحديد السيارة الأجرة «التاكسي» وباستدعائه وسؤاله قرر بأن من ظهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص وزوجته كانا يستقلان السيارة معه، وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب داخل السيارة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد الشخص وزوجته، وتبيّن أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة بني سويف، وباستدعائهما أيدا ما جاء بأقوال السائق، وأكدا أنهما تصالحا فيما بعد.