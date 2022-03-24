تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن أدوية «الدرن».. تفقد فاعليتها مع الطعام

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع أدوية الدرن، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوية، وتقليل الآثار الجانبية، وتحقيق الشفاء التام.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنّ الدرن مرض معدٍ يُصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم، التي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاءً أخرى من الجسم، بينها: «الكلى، والدماغ، والحبل الشوكي»، ويُمكن علاجه والشفاء منه، حال الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي، عند تناول الدواء.

أدوية الدرن تفقد فاعليتها عند تناولها مع الأكل

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، إلى أن كثيرا من أدوية الدرن تفقد فاعليتها عند تناولها مع الأكل، ومن بينها «الأيزونيازيد والريفامبيسين»، لذلك يفضل تناولها على معدة فارغة لضمان فاعليتها، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية المستخدمة في علاج الدرن تتضمن وجود أكثر من مادة فعالة في نفس الكبسولة، وهو ما يُقلل من عدد الحبوب التي ينبغي تناولها على مدار اليوم.

إخبار الطبيب والصيدلي بجميع الأدوية التي يتم تناولها

ونصحت بضرورة إخبار الطبيب والصيدلي بجميع الأدوية التي يتم تناولها بالتزامن مع أدوية الدرن، من بينها «أدوية السكري، وأدوية منع تجلط الدم، وموانع الحمل، وأيضا أي أدوية عشبية، أو مكملات غذائية»، حيث يمكن أن يكون لها تفاعلات عكسية مع أدوية الدرن، كما أن بعض أدوية الدرن قد تسبب احمرارًا، وحكة بالجلد في ضوء الشمس، حيث تجعل هذه الأدوية الجلد حساسًا لأشعة الشمس، لذلك يجب تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، واستخدام واقي الشمس أثناء فترة تناول العلاج.

وأضافت أن لون البول يتغير عند البدء في تناول دواء «ريفامبيسين»، إلى اللون البرتقالي، وأن هذا أمر طبيعي، حيث يعود اللون للطبيعي بعد استكمال فترة العلاج بالريفامبيسين، وإيقاف الدواء من قبل الطبيب.

تناول المضادات الحيوية لمدة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر

وأضافت الهيئة أن استكمال مدة العلاج التي يحددها الطبيب أمرا ضروريا وهاما، حيث يتحتم علي المريض تناول بعض المضادات الحيوية لمدة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر على الأقل، وفي الأغلب يأخذ أدوية متعددة في آن واحد، ويعتمد اختيار الدواء المناسب، وطول مدة العلاج على العمر، والصحة العامة، والمقاوَمة المحتملة للبكتيريا ضد الدواء، وموقع العدوى في الجسم.