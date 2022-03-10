تحذير من «هيئة الدواء» بشأن الإفراط فى المسكنات: «ضارة للكلي»

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، التي تسبب أضرارًا صحية بالغة، من بينها: «تدهور وظائف الكلى»، داعية المواطنين بضرورة الاستخدام الطبي السليم اللمسكنات، وبأقل جرعة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناولها.

مدة تناول المسكنات​

كما حذرت الهيئة من استخدام المسكنات– التي لا تستلزم وصفة طبية– لمدة أكثر من 10 أيام للألم أو لمدة 3 أيام للحمى، مؤكدًا ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​

لأصحاب هذه الأمراض.. احذروا المسكنات

ولذلك، شددت على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات، خاصة من المرضى الذين يعانون أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد. ​

«هيئة الدواء»: عليكم بالسوائل

ونصحت الهيئة بضرورة زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يومياً، لتصبح من 6 إاى 8 أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​