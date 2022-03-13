وفد «الصحة العالمية» في زيارة لمقر هيئة الدواء المصرية: تدريب ومتابعة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استقبال وفد منظمة الصحة العالمية، الذي يتولى زيارة الهيئة خلال الأسبوع الحالي، ويتضمن برنامج الوفد زيارة مختلف مقرات الهيئة لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

هيئة الدواء المصرية تسعى للحصول على الاعتمادات الدولية

وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته في الإعدادات الجارية، والجهد المبذول الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، واستمرار التعاون البناء والمثمر وتقديم الدعم المؤسسي لتمكين هيئة الدواء المصرية من تحقيق أهدافها المنشودة.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية نحو الحصول على الاعتمادات الدولية بما يتواكب مع المستجدات والإجراءات الرقابية العالمية، والنهوض بالقطاع الدوائي بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الفعالة والمتكاملة.

هيئة الدواء تسعى إلى المنافسة عالميًا وفتح أسواق للتصدير

وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بأولوية بذل الجهود للنهوض بالقطاع الدوائي في مصر، ودعمها المتواصل لتبوء مصر مكانة دولية مرموقة في هذا القطاع الهام، والحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتعميق توطين الصناعة بمصر، ورؤية مصر لعام 2030، كذلك سياسات هيئة الدواء المصرية الرامية إلى الحصول على الاعتمادات الدولية، والانضمام للمنصات العالمية، بما يدعم التنافسية للمستحضرات الطبية، ويساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، ومنافسة الأسواق العالمية.