«عبدالغفار» ووزير الصحة الأردني يبحثان التعاون في الصحة والبحث العلمي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره الأردني الدكتور فراس الهواري، أمس الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات الصحية، والبحث العلمي.

جاء اللقاء على هامش أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للمناقشة حول البنود المُدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي، لاتخاذ قرارات بشأنها خلال أعمال الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي تعقد اليوم الخميس 24 مارس.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل الاجتماع على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين المصرية والأردنية، خاصةً في التعاون الصحي، مؤكداً أهمية استمرار توسيع آفاق التعاون، في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش الوضع الوبائي في الدولتين، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الخاصة بإجراءات التصدي للجائحة، وكذلك الخبرات الخاصة بتطبيق منظومة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، لتعظيم سبل الاستفادة منها بين الدولتين.

ونوه «عبدالغفار» إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار على قدرة الدولة المصرية على التعامل الرشيد مع الأزمات والجوائح، الأمر الذي ظهر جلياً في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لدولة الأردن للاستفادة منها بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في مصر، وساهمت في الارتقاء بالصحة العامة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع، تعزيز سبل التعاون في مجال نقل الخبرات الطبية بين الدولتين، حيث رحب الدكتور خالد عبدالغفار، باستضافة الفرق الطبية الأردنية في مصر، للاستفادة بخبرات الكوادر المصرية في التخصصات الطبية الدقيقة.

ومن جانبه، وجه وزير الصحة الأردني الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مجهوداته المستمرة في التعاون مع البلدان العربية لتحقيق الارتقاء في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، مؤكدًا حرصه على استمرار مد جسور التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين مصر والأردن في كافة المجالات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.