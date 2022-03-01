القائم بأعمال وزير الصحة: إنتاج لقاح مصري كان حلما

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الاحتفال ببدء التجارب السريرية على اللقاح المصري «إيجي فاكس»، دليل على النجاح في جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر معنا بشكل مباشر، منذ الإعلان عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا.

وتابع الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان بدء التجارب السريرية للقاح المصري «إيجي فاكس»، إننا لم نكن نحلم بصنع لقاح مصري، «الريس تواصل معانا وقالنا أيه المشكلة إننا نعمل لقاح خاص بمصر ضد فيروس كورونا، ووجهنا بالسرعة، ورديت عليه احنا معندناش خبرة والماديات، قالي الماديات مفتوحة، وعندي ثقة في العلماء عندنا».

لقاح كورونا المصري «إيجي فاكس»

أوضح القائم بأعمال وزير الصحة، أن «ثقة القيادة السياسية فينا، جعلتنا نتحرك ونشكل لجنة ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لصنع لقاح مصري، لافتا إلى أن الماديات لم تكن عائقا»، مضيفا الريس قال «مالكوش دعوة».

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن نتيجة صناعة لقاح مصري، هو نتاج للمشاركة مع الجهات المعنية المختلفة، وثقة القيادة السياسية ودعمهم لكل الجهات، مؤكدة حرص الرئيس على المتابعة المستمرة في صناعة لقاح كورونا المصري «إيجي فاكس».

الاحتفال ببدء التجارب السريرية على لقاح «إيجي فاكس»

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي، الذي تنظمه شركة إيفا فارما للأدوية، للحديث عن اللقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد «إيجي فاكس»، بعد أن وافقت هيئة الدواء المصرية، على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية والاحتفال بها.

يذكر أن أبرز حضور المؤتمر، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلو عدد من الجهات المعنية.