عاجل .. مدبولي: افتتاح 8 آلاف منفذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة ستفتتح نحو 8 آلاف منفذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنّه راجع بنفسه أسعار السلع والمنتجات في معارض أهلا رمضان، ووجد أنّ التخفيضات كبيرة جدا.

معرض أهلا رمضان

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنّ أكثر من 165 شركة تشارك بمنتجاتها في معرض أهلا رمضان، وبأسعار في متناول المواطنين، لافتا إلى أنّ الأزمة العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني لم تظهر ملامحها، ولا أحد يعرف متى ستنتهي، وأي حديث عنها يظل مجرد «تخمينات».

سيناريو مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تخطط تحركاتها على السيناريو المتشائم، وهو طول أمد هذا النزاع، لنكون قادرين على الصمود والبقاء ناجحين لفترة طويلة في ظله.