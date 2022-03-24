«مدبولي» يفتتح المعرض الرئيسي «أهلا رمضان» 2022 بتخفيضات تصل لـ30%

يصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إلى مقر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات «أرض المعارض» بمدينة نصر، يرافقه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من المسئولين لافتتاح مقر معرض «أهلاً رمضان 2022»، الرئيسي في مدينة نصر.

الحكومة تُنظم معارض أهلاً رمضان 2022 للعام السابع على التوالي

ويُعد هذا العام هو السابع لإقامة معرض «أهلاً رمضان» سواء في محافظة القاهرة أو باقي محافظات الجمهورية، حيث يُنظم المعرض في 26 محافظة أخرى بتخفيضات كبيرة على أسعار السلع.

وتتعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية مع عدد من شركات القطاعين العام والحكومي، والشركات التابعة لها، واتحاد الغرف التجارية، وشركات القطاع الخاص، لطرح السلع بجودة عالية، وبسعر مناسب، ومن المُقرر أن تستمر فعاليات المعرض طوال شهر رمضان المُعظم، تيسيراً على الأسر المصرية.

رئيس الوزراء: توفير احتياجات رمضان في المعرض بـ«أسعار مخفضة»

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده قبل عدة أيام، أن تنظيم هذا المعرض يأتي لتيسير حصول المواطنين على السلع واحتياجات المواطنين في شهر رمضان بـ«أسعار مخفضة» مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق المحلية.

وانطلقت معارض «أهلاً رمضان»، بعدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، وهي المعارض التي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين نظراً لجودة المنتجات داخل المعرض، وسعرها المناسب، نظراً للتخفيضات المطروحة على أسعار السلع في تلك المعارض.

التخفيضات على السلع والمنتجات المطروحة داخل المعرض تصل لـ30%

وتصل التخفيضات في أسعار السلع الغذائية والمنتجات المطروحة داخل المعارض إلى نحو 30%، بمشاركة بين الحكومة والشركات الحكومية والخاصة.

وتشمل المنتجات المعروضة داخل معارض «أهلاً رمضان» لحوم ودواجن بأسعار مخفضة، والسلع الأخرى مثل الأرز والسكر والزيت، وبعض منتجات «الياميش» مثل الزبيب والقراصية والتين وغيرها.