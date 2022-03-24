مدبولي: راجعت أسعار سلع «أهلا رمضان».. وتأكدت من وجود تخفيضات كبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه راجع أسعار معرض «أهلا رمضان»، موضحًا أنه تأكد من وجود تخفيضات كبيرة جدا للسلع المعروضة به.

مدبولي: 165 شركة تشارك في المعرض

وأضاف مدبولي في كلمته عقب افتتاح معرض أهلا رمضان: «المعرض على مساحة 12 ألف متر، وهناك أكثر من 165 شركة تعرض السلع بأسعار في متناول كل المواطنين، وأراجع مع الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وستقترب من 98 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان، وكلها تعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي بنشوفها جوه".

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً هاماً من مقر المعرض الرئيسي لـ أهلاً رمضان 2022، المنعقد في أرض المعارض بمدينة نصر.

يأتي ذلك بعد جولة ميدانية يجريها رئيس الوزراء، لتفقد فعاليات المعرض، ومنتجاته عقب افتتاحه له.