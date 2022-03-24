هيئة قناة السويس تحتفل بمرور عام على تعويم السفينة «ايفرجيفن»

أعلنت هيئة قناة السويس، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها سوف تحتفل، يوم الثلاثاء المقبل، بذكرى تعويم سفينة الحاويات البنمية «ايفرجيفن»، وذلك في مبنى المارينا الجديدة شرق قناة السويس، مضيفة أن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، سيقيم مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاحتفالية للإجابة عن كافة التساؤلات وإلقاء الضوء على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وإحصائيات الملاحة بالقناة خلال الآونة الأخيرة.

تعويم ايفرجيفن

كانت قد جنحت سفينة ايفرجيفن في قناة السويس، في شهر مارس 2021، بالمنطقة الجنوبية لقناة السويس، واستمر جنوحها 6 أيام، ما تسبب في توقف حركة الملاحة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة باستخدام عمليات التكريك لأول مرة في العالم على مقربة من السفينة، لإعادة تعويمها ودون أي عمليات تفريغ للشحنة.

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وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن تعويم السفينة من أكبر عمليات الإنقاذ في تاريخ البحرية في العالم، إذ تمكن رجال الهيئة من تعويم السفينة والحفاظ عليها وعلى الشحنة كاملة دون إلحاق أي ضرر بها.

رحيل السفينة بعد التنازل عن القضايا

تحركت السفينة «ايفرجيفن»، في بداية شهر يوليو الماضي، من منطقة البحيرات بعد احتجاز قارب 100 يوم بحكم قضائي، لحين الوصول إلى اتفاق تسوية مع الشركة المالكة والمشغلة للسفينة، وعقدت هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا، في يونيو الماضي، أعلنت فيه مع الشركة المالكة والمؤمنة على السفينة، الوصول إلى اتفاق مالي مرضي لهيئة قناة السويس دون إعلان تفاصيله، بما يضمن تحرك السفينة بعد تنازل الهيئة عن القضية المقدمة منها أمام المحكمة الاقتصادية.