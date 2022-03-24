الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس خلال رمضان

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة في جميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل، على خلفية تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان المقبل، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأنّ أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022

ولفتت الوزارة، إلى انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، وفقا للخريطة الزمنية المقررة خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).