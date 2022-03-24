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مدبولي: كنا نستورد البترول بـ500 مليون دولار شهريا.. والآن نشتريه بمليار

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شريف سليمان
11:10 ص | الخميس 24 مارس 2022
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برسالة طمأنينة للمواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: «اطمئن كل المواطنين، الاقتصاد المصري بخير، وواجب الحكومة دوما هو أن تضع السيناريو الأسوأ، وتخطط له، وتتحرك على أساسه».

معرض أهلا رمضان

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض أهلا رمضان: «لو ربنا كرمنا والأمور انتهت في أسرع وقت، يبقى الأمور هتمشي بشكلها الطبيعي، عشان كده، كنت حابب أتكلم معكم في هذا الموضوع وأوضح الصورة».

وتابع: «سنستمر في توضيح كل الخطوات لكم، فهدفنا طمأنة المواطن على نجاح الدولة المصرية»، مطالبا المواطنين بترشيد الاستهلاك والإحساس بعظم الأزمة العالمية، ورؤية ما يحدث في العالم كله، والطوابير التي تتقف على المنافذ ومحطات البنزين في كل العالم لشراء المنتجات الأساسية.

سعر برميل البترول

وأكد كدبولي: «مثلا.. سعر برميل البترول كان 60 دولارا قبل بضعة أشهر، ونستورد نحو 100 مليون برميل في السنة، أي كنا نستورد بـ500 مليون دولار في الشهر، وأصبحنا مطالبين بدفع 12 مليار دولار في السنة، بواقع مليار دولار في الشهر، ما يمثل ضغطا كبيرا على الدولة والعملة».

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بقلم شريف سليمان